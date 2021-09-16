В Калужской области дневная температура воздуха опустится до +10
В четверг, 16 сентября, в Калужской области прогнозируется пасмурная погода.
Утром температура воздуха составит около +6 градусов, днем – до +10.
Существенных осадков не ожидается.
В Калуге влажность воздуха превысит 70%, порывы ветра – до 4 м/с.
Православные 16 сентября чтят память святой Домны Никомидийской и мученицы Василиссы. По народному календарю, отмечается праздник Домна Доброродная, в который славяне устраивали в своих домах генеральную уборку.
По народным приметам, гроза 16 сентября - к теплой осени.
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