В Калужской области дневная температура воздуха опустится до +10

Православные 16 сентября чтят память святой Домны Никомидийской и мученицы Василиссы. По народному календарю, отмечается праздник Домна Доброродная, в который славяне устраивали в своих домах генеральную уборку.

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