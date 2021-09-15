В Калужской области похолодает до +5

В среду, 15 сентября, в Калужской области ожидается облачная погода.

Днем температура воздуха составит около +14 градусов, ночью – в районе +5.

В Калуге существенных осадков не ожидается. Влажность воздуха – около 60%, порывы ветра – до 6 м/с.

По народным приметам, если 15 сентября ясно, осень будет теплая. Дождь – к сухой осени. Безветренная погода и обилие росы – к ясной и мягкой.