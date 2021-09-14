В Калужской области прогнозируется резкое похолодание
Во вторник, 14 сентября, в Калужской области ожидается резкое похолодание.
Днем температура воздуха не будет превышать +14 градусов, ночью – около +7.
Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с.
Православная церковь 14 сентября вспоминает преподобного Симеона Столпника. В народном календаре день получил название «Осенины». Наши предки в этот день заканчивали полевые работы и встречали осень. Именно 14 сентября считается началом бабьего лета.
По народным приметам, если день дождливый, то осень будет сухая. Если стоит ясная и жаркая погода, то, наоборот, ближайшие месяцы будут холодными и ненастными. А если день умеренно теплый и без осадков, то и вся зима будет такой же.
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