В Калужской области прогнозируется резкое похолодание

Во вторник, 14 сентября, в Калужской области ожидается резкое похолодание.

Днем температура воздуха не будет превышать +14 градусов, ночью – около +7.

Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с.

Православная церковь 14 сентября вспоминает преподобного Симеона Столпника. В народном календаре день получил название «Осенины». Наши предки в этот день заканчивали полевые работы и встречали осень. Именно 14 сентября считается началом бабьего лета.

По народным приметам, если день дождливый, то осень будет сухая. Если стоит ясная и жаркая погода, то, наоборот, ближайшие месяцы будут холодными и ненастными. А если день умеренно теплый и без осадков, то и вся зима будет такой же.