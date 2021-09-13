В Калужской области похолодает в середине недели

В понедельник, 13 сентября, в Калужской области ожидается теплая погода.

Утром синоптики прогнозируют около +11, днем – до +22.

В Калуге во второй половине дня возможен небольшой дождь. Порывы ветра – до 5 м/с.

В середине недели похолодает до +13.

13 сентября православная церковь почитает память святого Киприана Карфагенского. В народе этот день называли Куприянов день или Журавлиное вече, поскольку считалось, что именно сейчас журавли решают, как и куда им лететь на зимовку.

По народным приметам, если муравьи построили большие муравейники, то зима будет холодной и снежной. Если лягушки прячутся глубоко под воду, то стоит ждать скорого похолодания. А вот если одуванчик цветет в это время, то осень будет долгой и теплой.