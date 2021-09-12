В Калужской области потеплеет до +23

В воскресенье, 12 сентября, в Калужской области ожидается теплая погода.

Утром синоптики прогнозируют около +16, днем – до +23.

В Калуге осадки не ожидаются. Влажность воздуха составит около 60%, порывы ветра – до 3 м/с.

12 сентября православная церковь почитает память святителя Александра, Патриарха Константинопольского, преподобного Александра Свирского и великого князя Александра Невского.

В народе этот день называли Александров или Александр-Сытник. Так как после строгого однодневного поста, выпадающего на 11 сентября (Усекновение главы Иоанна Предтечи), снова наступало время обильных застолий.

По поведению насекомых, животных и птиц наши предки делали прогнозы погоды как на ближайшее время, так и на несколько месяцев вперед.

По народным приметам, долгую и теплую осень предвещают птицы, которые кружат в небе, но не улетают. А если уродилось много рябины, осень будет дождливой. Обильная паутина на растениях — к долгому теплу и сухой осени.