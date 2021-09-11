Калужскую область ждут теплые выходные

В субботу, 11 сентября, в Калужской области продолжится потепление.

Утром синоптики прогнозируют около +16, днем – до +22.

В Калуге осадки не ожидаются. Влажность воздуха составит около 70%, порывы ветра – до 2 м/с.

Православные христиане 11 сентября отмечают большой праздник — Усекновение главы Иоанна Предтечи. В народе день прозвали Иван Постный из-за необходимости соблюдать строгий пост. Также считалось, что именно с этого периода начинается «бабье лето».

По народным приметам, если скворцы до сих пор не улетели в теплые края, то «бабье лето» будет долгим. Увидеть много грачей в этот день — к солнечной погоде. Улетающие журавли — к скорому морозу и снежной зиме, лебеди — к снегу, а гуси — к дождю. Кроме того, если 11 сентября гремит гром, то осень будет теплой и долгой.