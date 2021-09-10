В Калужской области ожидается пасмурная, но теплая погода

В пятницу, 10 сентября, в Калужской области еще немного потеплеет.

Утром синоптики прогнозируют +15 градусов, днем – до +21.

В Калуге в течение всего дня будет пасмурно, но без осадков.

Влажность воздуха составит около 70%, порывы ветра – до 5 м/с.

В православном календаре 10 сентября значится днем памяти преподобных Моисея Мурина, Саввы Крыпецкого и Анны Пророчицы. К этому дню обычно завершался посев озимой пшеницы и начинались осенние ярмарки.

По народным приметам, если 10 сентября сухо, то осень будет долгой, а зима наступит поздно, а если идет дождь, то в ближайшие недели будет стоять солнечная и теплая погода.