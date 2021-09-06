В Калужской области ожидается резкое потепление к концу недели
В понедельник, 6 сентября, в Калужской области сохранится прохладная погода.
В Калуге в течение всего дня возможен дождь, сильные порывы ветра. Температура воздуха составит около +11 градусов.
А вот к концу недели ожидается резкое потепление – до +22.
По народным приметам, дождь 6 сентября – к сухой осени и хорошему урожаю в следующем году.
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