В Калужской области ожидается резкое потепление к концу недели

В понедельник, 6 сентября, в Калужской области сохранится прохладная погода.

В Калуге в течение всего дня возможен дождь, сильные порывы ветра. Температура воздуха составит около +11 градусов.

А вот к концу недели ожидается резкое потепление – до +22.

По народным приметам, дождь 6 сентября – к сухой осени и хорошему урожаю в следующем году.