В Калужской области прогнозируют холодное воскресенье

В воскресенье, 5 сентября, температура воздуха в Калужской области не будет превышать +11 градусов.

В Калуге в течение всего дня возможен дождь, сильные порывы ветра.

Ночью – около +4.

5 сентября христиане вспоминают священномученика Луппа Солунского. В народе день называли Лупп Брусничник, ведь к этому времени поспевает брусника. Женщины и дети отправлялись в лес с корзинками, чтобы запастись витаминной ягодой.