В Калужской области похолодает до +5

Ночью и утром в субботу, 4 сентября, температура воздуха в отдельных районах Калужской области опустится до +5, сообщают синоптики.

Днем в Калуге ожидается от +7 до +11.

В течение всего дня возможен дождь, сильные порывы ветра.

4 сентября связано со святым мучеником Агафоником Никодимийским. В народе этот день прозвали Агафоном Огуменником.

По народным приметам, если орехов много, а грибов мало - будет холодная и снежная зима.