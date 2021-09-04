В Калужской области похолодает до +5
Ночью и утром в субботу, 4 сентября, температура воздуха в отдельных районах Калужской области опустится до +5, сообщают синоптики.
Днем в Калуге ожидается от +7 до +11.
В течение всего дня возможен дождь, сильные порывы ветра.
4 сентября связано со святым мучеником Агафоником Никодимийским. В народе этот день прозвали Агафоном Огуменником.
По народным приметам, если орехов много, а грибов мало - будет холодная и снежная зима.
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