В Калужской области похолодает на выходных

В пятницу, 3 сентября, в Калужской области ожидается прохладная погода с дождями.

Температура воздуха днем составит около +14 градусов.

Осадки возможны в течение всех суток.

Влажность воздуха составит около 90%, порывы западного ветра – до 7 м/с.

На выходных похолодание продолжится. Днем в Калуге будет около +10.

Православные христиане 3 сентября вспоминают святого Фаддея. В народе в этот день было принято убирать лен, а также делать заготовки на зиму.

По народным приметам, если на улице стоит хорошая и солнечная погода, то до конца сентября будет тепло и сухо. Если дует северный ветер, то будет похолодание, южный — потепление, восточный - солнечно, а западный - к дождям.