В Калужской области продолжится похолодание

В четверг, 2 сентября, в Калужской области ожидается дождливая погода. Осадки возможны в течение всего дня.

Днем температура воздуха составит около +14 градусов.

Похолодание в Калуге продолжится. На выходных днем – около +11.

Православные 2 сентября вспоминают святого пророка Самуила. В народе день получил название Самуил Свекольник, так как наступала пора собирать урожай свеклы и моркови.

По народным приметам, если птицы летят высоко, то бабье лето будет теплым и очень долгим. Обилие ягод рябины — к частым дождям, а если развелось много мышей, то осень будет короткой, а морозы ударят рано.