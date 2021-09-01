В Калужской области осень начнется с похолодания и дождей

В среду, 1 сентября, калужские школьники под дождем пойдут на линейки. Осадки возможны в течение всего дня, прогнозируют синоптики.

Днем температура воздуха не будет превышать +20 градусов.

Влажность воздуха – до 92%, порывы ветра – до 6 м/с.

В ближайшие дни в Калуге ожидается похолодание. Дневная температура воздуха будет находиться в районе +13 градусов, ночью – около +6.

Православные христиане 1 сентября вспоминают святого Андрея Стратилата Таврийского. В народе день получил название Андрея Тепляка, потому что погода в это время обычно стоит теплая.

По народным приметам, какая погода стоит 1 сентября, такая она будет и все осенние месяцы. При этом, если день выдался теплый, то зима будет долгая и холодная.