Калугу ждут теплые выходные

В пятницу, 27 августа, в Калужской области ожидается потепление.

Днем температура воздуха повысится до +25 градусов. Будет облачно, но без существенных осадков.

Влажность воздуха в Калуге составит около 50%. Порывы ветра – до 5 м/с.

На выходных, когда город будет отмечать свое 650-летие, также ожидается теплая погода без дождей. Температура воздуха – до +26.

27 августа православные христиане вспоминают библейского пророка Михея.

По народным приметам, день безветренный - к сухой осени, сентябрь без дождей. В этот день сильный ветер - к дождливому сентябрю.