В Калужской области вновь прогнозируют дожди

В четверг, 26 августа, в Калужской области ожидается второй подряд дождливый день. Но температура воздуха начнет повышаться.

Днем в Калуге синоптики обещают до +22 градусов.

Влажность воздуха составит около 80%, порывы ветра – до 4 м/с.

В пятницу и на выходных в Калужской области ожидается около +25 градусов.

26 августа православная церковь почитает память святых Максима Исповедника и Тихона Задонского. В народе эта дата имела два названия — Максимов день или Тихон Страстной.

По народным приметам, если на Тихона погода безветренная, то в ближайшие дни наступит похолодание с сильными ветрами. Если ветер дует теплый и тихий — погода будет сухой и солнечной, если же 26 августа ветер дует сильный и порывистый, то весь сентябрь будет дождливым.