В Калужской области вновь прогнозируют дожди
В четверг, 26 августа, в Калужской области ожидается второй подряд дождливый день. Но температура воздуха начнет повышаться.
Днем в Калуге синоптики обещают до +22 градусов.
Влажность воздуха составит около 80%, порывы ветра – до 4 м/с.
В пятницу и на выходных в Калужской области ожидается около +25 градусов.
26 августа православная церковь почитает память святых Максима Исповедника и Тихона Задонского. В народе эта дата имела два названия — Максимов день или Тихон Страстной.
По народным приметам, если на Тихона погода безветренная, то в ближайшие дни наступит похолодание с сильными ветрами. Если ветер дует теплый и тихий — погода будет сухой и солнечной, если же 26 августа ветер дует сильный и порывистый, то весь сентябрь будет дождливым.
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