Погода в Калужской области предрекает короткое бабье лето

В среду, 25 августа, в Калужской области ожидается дождливая погода. Осадки возможны в течение всего дня.

Температура воздуха будет находиться в районе +15 градусов.

Влажность воздуха в Калуге – около 90%. Порывы ветра – до 3 м/с.

25 августа православные отмечают праздник, посвященный памяти мучеников Фотия и Аникиты. Также этот день называют Фотей Поветенным. В Древней Руси этот день прозвали так из-за традиции убирать в поветах и кладовых, где хозяева держали сбрую для лошадей и различные инструменты для вспахивания почвы.

По народным приметам, дождь 25 августа означает, что любимое всеми бабье лето будет коротким.