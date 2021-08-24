В Калужской области начинается похолодание

Во вторник, 24 августа, в Калужской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Температура воздуха днем составит около +20 градусов.

Существенных осадков не ожидается.

В ночь на среду похолодает до +10, а днем 25 августа ожидается около +15.

По народным приметам, яркое солнце в этот день обещает сухой сентябрь. Если много орехов, а грибов мало - зима будет холодной и снежной.