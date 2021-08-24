В Калужской области начинается похолодание
Во вторник, 24 августа, в Калужской области ожидается облачная с прояснениями погода.
Температура воздуха днем составит около +20 градусов.
Существенных осадков не ожидается.
В ночь на среду похолодает до +10, а днем 25 августа ожидается около +15.
По народным приметам, яркое солнце в этот день обещает сухой сентябрь. Если много орехов, а грибов мало - зима будет холодной и снежной.
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