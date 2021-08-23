На Калужскую область надвигается похолодание
В понедельник, 23 августа, в Калужской области температура воздуха составит около +22 градусов.
Порывы ветра – до 3 м/с. Влажность – около 50%. Осадков не ожидается.
На этой неделе в Калуге ожидается похолодание. В середине недели дневная температура воздуха опустится до +18. Ночью – до +10.
По народным приметам, отсутствие ветра и спокойная вода в реке обещают теплую осень и мягкую зиму. Если течение буйное - осень будет дождливой, а зима - суровой.
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