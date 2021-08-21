В Калужской области прогнозируют теплые выходные

В субботу, 21 августа, в Калужской области прогнозируется теплая погода. Местами возможен небольшой дождь.

Температура воздуха в Калуге днем составит около +23 градусов.

Порывы ветра – до 4 м/с. Влажность – около 70%.

21 августа православные христиане почитают память святителя Мирона-чудотворца. В народе этот день называют Мирон-ветрогон, так как в эти дни обычно дуют сильные ветры.

Считается, что если в течение дня ветер дует порывами - будет тихая погода, если непрерывно, то это к ненастью.

По народным приметам, если в Миронов день прохладно, то осень будет теплой, сильная буря - к дождливому сентябрю, а жаркая погода в этот день - к долгому бабьему лету.