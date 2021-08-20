В Калужской области прогнозируют облачную погоду

В пятницу, 20 августа, в Калужской области ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем поднимется до +25 градусов.

В течение дня в Калуге возможен дождь. Порывы ветра – до 3 м/с. Влажность – до 70%.

20 августа христиане вспоминают святых Пимена, Марина и Астерия.

По народным приметам, если в этот день улетают аисты, то осень будет ранней и холодной. Если на восходе солнце красного цвета, то скоро пойдет дождь. Об этом же говорят прячущиеся пауки и низко летающие ласточки.