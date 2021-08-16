В Калужской области неделя начнется с теплой погоды
В понедельник, 16 августа, в Калужской области ожидается теплая погода без существенных осадков.
Днем воздух в Калуге прогреется до +26 градусов. Влажность воздуха составит около 60%, порывы западного ветра – до 3 м/с.
Небольшое похолодание и дожди ожидаются во второй половине недели.
По народным приметам, какая погода в середине августа - такая будет и в октябре.
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