В Калужской области неделя начнется с теплой погоды

В понедельник, 16 августа, в Калужской области ожидается теплая погода без существенных осадков.

Днем воздух в Калуге прогреется до +26 градусов. Влажность воздуха составит около 60%, порывы западного ветра – до 3 м/с.

Небольшое похолодание и дожди ожидаются во второй половине недели.

По народным приметам, какая погода в середине августа - такая будет и в октябре.