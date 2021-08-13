В Калужской области прогнозируют солнечную погоду

В пятницу, 13 августа, в Калужской области ожидается солнечная погода. Местами возможна небольшая облачность.

Температура воздуха составит около +24 градусов. Осадков не ожидается.

В Калуге влажность воздуха будет находиться в районе 60%. Порывы ветра – до 4 м/с.

13 августа православная церковь почитает память святого Евдокима. В народе считалось, что в Евдокимов день ласточка облетает свое гнездо последний раз перед наступлением осени.

По народным приметам, если муравьи заделывают вход в муравейник, то скоро пойдет дождь. А вот если пчелы активно летают весь день, то следующие дни будут солнечными и теплыми.