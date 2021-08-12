В Калужской области прогнозируют до +23 градусов

В четверг, 12 августа, в Калужской области прогнозируется теплая погода. Днем воздух прогреется до +23 градусов.

В первой половине суток ожидается небольшой дождь.

В Калуге влажность воздуха составит около 80%. Порывы ветра – до 3 м/с.

Православные 12 августа отмечают день памяти святого мученика Иоанна Воина и апостола Силы.

По народным приметам, если спелый овес начинает зеленеть второй раз, то осень будет дождливой и холодной. Такую же погоду предвещает и обильный урожай рябины.