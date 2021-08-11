В Калужской области прогнозируют теплую погоду с дождями
В среду, 11 августа, в Калужской области ожидается теплая, но пасмурная погода.
Днем воздух прогреется до +26. В течение всего дня возможен небольшой дождь.
В Калуге влажность воздуха составит около 70%, порывы ветра – до 3 м/с.
По народным приметам, если ягод и орехов много, а грибов мало — зима будет снежной и суровой. В августе тепло и много дождей — к хорошему урожаю грибов.
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