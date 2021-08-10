В Калужской области прогнозируют дожди
Во вторник, 10 августа, в Калужской области прогнозируют теплую, но дождливую погоду.
Днем температура воздуха составит около +25 градусов.
В Калуге осадки ожидаются во второй половине дня.
Влажность воздуха составит около 80%, порывы ветра – до 2 м/с.
10 августа христиане вспоминают апостолов Пармена и Прохора. В этот период во многих регионах начинали копать картошку, собирали урожай ранних яблок и груш, а также лесные дары.
По народным приметам, если 10 августа идет дождь, то ненастье затянется еще на несколько дней. Продолжительные осадки также можно ждать, если во время дождя совсем нет ветра.
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