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В Калужской области прогнозируют дожди

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.08.2021 06:07 0 1207
В Калужской области прогнозируют дожди

Во вторник, 10 августа, в Калужской области прогнозируют теплую, но дождливую погоду.

Днем температура воздуха составит около +25 градусов.

В Калуге осадки ожидаются во второй половине дня.

Влажность воздуха составит около 80%, порывы ветра – до 2 м/с.

10 августа христиане вспоминают апостолов Пармена и Прохора. В этот период во многих регионах начинали копать картошку, собирали урожай ранних яблок и груш, а также лесные дары.

По народным приметам, если 10 августа идет дождь, то ненастье затянется еще на несколько дней. Продолжительные осадки также можно ждать, если во время дождя совсем нет ветра.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.08.2021 06:07 0 1207
Тэги: погода
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