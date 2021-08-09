Калужскую область ждет теплая неделя
В понедельник, 9 августа, в Калужской области ожидается около +26 градусов, облачно.
Существенных осадков не ожидается, хотя гроза может налететь внезапно.
В Калуге влажность воздуха составит около 70%, порывы ветра – до 2 м/с.
В течение недели в Калужской области дневная температура воздуха будет находиться в районе +24 градусов.
По народным приметам, если капуста завилась - осень будет холодной.
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