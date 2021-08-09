Калужскую область ждет теплая неделя

В понедельник, 9 августа, в Калужской области ожидается около +26 градусов, облачно.

Существенных осадков не ожидается, хотя гроза может налететь внезапно.

В Калуге влажность воздуха составит около 70%, порывы ветра – до 2 м/с.

В течение недели в Калужской области дневная температура воздуха будет находиться в районе +24 градусов.

По народным приметам, если капуста завилась - осень будет холодной.