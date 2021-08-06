В Калужской области прогнозируют потепление и дожди

В пятницу, 6 августа, в Калужской области ожидается дождливая погода.

При этом начнет повышаться температура воздуха. Днем – до +26.

Влажность воздуха в Калуге составит около 70%, порывы ветра – до 3 м/с.

На выходных в Калуге ожидается возвращение жары. Температура воздуха может подняться до +30.

6 августа православные христиане почитают память русских князей Бориса и Глеба. Считалось, что какая погода стоит в этот день, такой будет и вся вторая половина августа.

Также по народным приметам 6 августа можно сделать прогноз на предстоящую зиму. Если небо ясное и светит солнце, то зима будет суровой, а если идет дождь, то стоит ждать теплых и снежных месяцев.