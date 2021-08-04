В Калужской области прогнозируют облачную погоду

В среду, 4 августа, в Калужской области сохранится облачная погода. В течение дня в регионе возможны небольшие дожди.

Температура воздуха будет находиться в районе +24 градусов.

Возможны порывы ветра со скоростью до 3 м/с.

Возвращение жары ожидается ближе к выходным.

4 августа православные христиане чтят память святой Марии Магдалины. В народе этот день считался «женским».

По народным приметам, если громко квакают лягушки, то стоит ждать скорой непогоды. Большое количество слизняков в саду и отсутствие пауков - к грозе. А беспрерывный и раскатистый гром является предвестником града.