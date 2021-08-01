В Калужской области будет жарко и дождливо

В воскресенье, 1 августа, в Калужской области воздух прогреется до +29 градусов.

Ожидается небольшой дождь с грозой.

Порывы ветра – до 6 м/с. Влажность – около 61%.

31 июля христиане почитают святую преподобную Макрину, сестру святителей Григория Нисского и Василия Великого. Когда Макрина еще не родилась, ее матери во сне явился ангел и указал назвать ребенка Феклой. Официально девочку так и назвали, однако родственники называли ее Макриной, вспоминая бабушку, - пострадавшую за веру христианку.

В этот день обычно заканчивали работы в поле, наступало время собирать урожай. С этого дня, как правило, начинался период дождей и гроз.

По народным приметам, если с утра пошел дождь — начало осени ожидается дождливым, если в полдень — дожди будут идти всю середину осени, к вечеру дождь — к пасмурной погоде.