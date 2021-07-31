В Калужской области прогнозируют жаркие выходные с дождями

В субботу, 31 июля, в Калужской области воздух прогреется до +27 градусов.

Местами возможен небольшой дождь, гроза.

Порывы ветра – до 6 м/с. Влажность – около 50%.

Такая же погода сохранится и в первый день августа.

31 июля христиане почитают святого мученика Емилиана Доростольского. Святой был рабом градоначальника и исповедовал христианство.

Этот день обычно совпадал с последним днем уборки ржи, после которого готовились к новым сельскохозяйственным работам. Женщины в этот день занимались заготовками на зиму, валили варенье, делали консервы и маринады. А вечером всея семья шла в баню и парилась вениками из ржаных колосьев.

По народным приметам, если на березах желтеют листья, то осень будет ранней.