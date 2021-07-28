В Калужской области прогнозируют похолодание и дожди
В среду, 28 июля, в Калужской области ожидается похолодание.
Дневная температура воздуха не будет превышать +23 градуса.
В течение всего дня возможен дождь.
В Калуге влажность воздуха составит около 70%, порывы ветра – до 4 м/с.
Но с четверга вновь вернется жара.
Православные христиане 28 июля вспоминают князя Владимира, который крестил Русь. Также в этот день отмечают день святых Кирика и Улиты.
Наши предки заметили, что в этот день часто дождь чередуется с сильной жарой, и такая погода предвещает скорую осень.
Также по народным приметам, если у липы к этому дню пожелтели листья, то осень наступит рано, но будет теплой.
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