В Калужской области прогнозируют похолодание и дожди

В среду, 28 июля, в Калужской области ожидается похолодание.

Дневная температура воздуха не будет превышать +23 градуса.

В течение всего дня возможен дождь.

В Калуге влажность воздуха составит около 70%, порывы ветра – до 4 м/с.

Но с четверга вновь вернется жара.

Православные христиане 28 июля вспоминают князя Владимира, который крестил Русь. Также в этот день отмечают день святых Кирика и Улиты.

Наши предки заметили, что в этот день часто дождь чередуется с сильной жарой, и такая погода предвещает скорую осень.

Также по народным приметам, если у липы к этому дню пожелтели листья, то осень наступит рано, но будет теплой.