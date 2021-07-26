В Калужскую область вернется жара

В понедельник, 26 июля, в Калужской области прогнозируется около +26 градусов. Облачно, без существенных осадков.

Порывы ветра – до 3 м/с.

На этой неделе в Калугу вернется жара. Днем температура воздуха будет повышаться до +28 градусов.

По народным приметам, если к 26 июля грачи начали собираться в стаи - осень будет ранней. Сухая и теплая погода - к погожей осени. Если шишки растут низко, в этом году будут ранние морозы. Если высоко, то настоящие холода наступят только в конце января. Дождь - к холодной и снежной зиме.