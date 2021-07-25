В Калужской области потеплеет после выходных
В воскресенье, 25 июля, в Калужской области прогнозируется около +24 градусов. Облачно, без существенных осадков.
Порывы ветра – до 3 м/с.
После выходных температура воздуха начнет повышаться. На следующей неделе – до +28.
25 июля в народе называют днем Прокла-плакальщика, ведь в этот день трава обычно тонет в росе, а если идет дождь, то очень сильный.
Дождь в этот день предвещает мокрый сентябрь. Утренний туман обещает ясный и солнечный день.
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