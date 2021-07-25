В Калужской области потеплеет после выходных

В воскресенье, 25 июля, в Калужской области прогнозируется около +24 градусов. Облачно, без существенных осадков.

Порывы ветра – до 3 м/с.

После выходных температура воздуха начнет повышаться. На следующей неделе – до +28.

25 июля в народе называют днем Прокла-плакальщика, ведь в этот день трава обычно тонет в росе, а если идет дождь, то очень сильный.

Дождь в этот день предвещает мокрый сентябрь. Утренний туман обещает ясный и солнечный день.