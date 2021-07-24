В Калужской области прогнозируют +22 градуса

В субботу, 24 июля, в Калужской области прогнозируется облачная погода с температурой воздуха чуть ниже климатической нормы.

Утром и вечером столбики термометров будут находиться в районе +15, днем – до +22.

Существенных осадков не ожидается. Порывы ветра – до 3 м/с.

24 июля православная церковь почитает память святых Ольги и Евфимии. Ольге молились о богатом урожае и хорошей погоде, чтобы успеть закончить сельхозработы, а у Евфимии просили успеха в охоте и рыбалке.

По поведению насекомых в этот день наши предки делали прогнозы погоды на ближайшее время. Например, если паук сидит посреди паутины и не двигается, то скоро пойдет дождь. Много мошек - к сильному ливню.