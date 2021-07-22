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В Калужской области прогнозируют усиление ветра и +22 градуса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.07.2021 06:11 0 364
В Калужской области прогнозируют усиление ветра и +22 градуса

В четверг, 22 июля, в Калужской области ожидается ясная погода с температурой воздуха чуть ниже климатической нормы.

Утром термометры покажут около +15 градусов, днем – до +22.

Порывы северного ветра в Калуге усилятся до 5-6 м/с.

Влажность воздуха составит около 45%.

22 июля православные христиане чтят память священномучеников Панкратия и Кирилла. В народе этот день называют Черничным, так как именно сейчас начинает поспевать эта ягода.

По народным приметам, если днем 22 июля в небе появилась радуга, погода в ближайшие дни будет теплой и солнечной.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.07.2021 06:11 0 364
Тэги: погода
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