В Калужской области прогнозируют усиление ветра и +22 градуса
В четверг, 22 июля, в Калужской области ожидается ясная погода с температурой воздуха чуть ниже климатической нормы.
Утром термометры покажут около +15 градусов, днем – до +22.
Порывы северного ветра в Калуге усилятся до 5-6 м/с.
Влажность воздуха составит около 45%.
22 июля православные христиане чтят память священномучеников Панкратия и Кирилла. В народе этот день называют Черничным, так как именно сейчас начинает поспевать эта ягода.
По народным приметам, если днем 22 июля в небе появилась радуга, погода в ближайшие дни будет теплой и солнечной.
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