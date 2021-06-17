В Калужской области прогнозируют солнечную погоду

В четверг, 17 июня, в Калужской области прогнозируется солнечная погода без осадков.

Утром синоптики прогнозируют около +19 градусов, днем – до +24, вечером – в районе +20.

В Калуге влажность воздуха составит около 45%, порывы ветра – до 3 м/с.

На выходных в нашем регионе прогнозируется до +30, на следующей неделе – до +32.

17 июня православные христиане вспоминают святителя Митрофана, патриарха Константинопольского.

По народным приметам, утренняя духота - признак того, что в ближайшие дни погода испортится. Если 17 июня пошел дождь, то впереди будут еще несколько ненастных дней.