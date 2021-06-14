В Калужской области прогнозируют жаркую неделю без дождей

В понедельник, 14 июня, в Калужской области ожидается облачная погода, но без осадков.

Утром температура воздуха составит около +19 градусов, днем – до +24, вечером – в районе +21.

В Калуге не будет ветра, а влажность понизится до 65%.

По прогнозам синоптиков, предстоящая неделя будет жаркой и без дождей. В Калужской области к следующим выходным температура воздуха поднимется до +26.

14 июня в народном календаре отмечается день Устина и Харитона. Его было принято проводить с любимыми людьми, а вот заниматься огородными работами строжайше запрещалось.