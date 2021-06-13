В Калужской области потеплеет до +23 градусов
В воскресенье, 13 июня, в Калужской области продолжится потепление.
Утром температура воздуха составит около +18 градусов, днем – до +23, вечером – в районе +20.
В течение всех суток возможен небольшой дождь.
В Калуге ожидаются порывы ветра до 4 м/с.
В народе 13 июня - день Еремея Распрягальника. Крестьяне старались позаботиться о лошадях и угостить их лакомством.
По народным приметам, обильная роса обещает солнечный день без осадков. Днем часто кукует кукушка - к хорошей погоде. Чем больше росы вечером, тем жарче будет завтра. Вечером нет росы - завтра будет дождь.
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