В Калужской области прогнозируют грозы и дожди

В среду, 9 июня, в Калужской области сохранится дождливая погода. В течение дня возможны грозы.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем составит около +15 градусов, днем – до +20, вечером – в районе +17.

Православные христиане 9 июня почитают память святой мученицы Феодоры. В народе этот день связывали с ссорами и сплетнями, а потому старались поменьше общаться с посторонними людьми. Также на Феодору была запрещена любая работа, так что можно было весь день лениться.

По народным приметам, если в течение всего дня погода облачная, но на закате видно солнце, то 10 июня будет ясная и теплая погода.