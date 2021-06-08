Во вторник, 8 июня, в Калужской области сохранится дождливая погода.

Утром прогнозируется около +15, днем – до +21, вечером – в районе +16. Осадки возможны в течение всех суток.

Влажность воздуха в Калуге будет превышать 80%. Порывы ветра – до 2 м/с.

Православная церковь 8 июня почитает память Карпа и Алфея, учеников святого Павла. Имя апостола Карпа созвучно с названием одного из видов рыб, поэтому наши предки молились ему о хорошем улове.

По народным приметам, если раки выходят на берег - быть дождю или ненастью, утки без конца ныряют и плещутся - к дождю, рыба в реке играет у поверхности воды - к сырой погоде. А вот если роем летают комары, погода будет хорошей.