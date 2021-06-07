В Калужской области прогнозируют дождь и солнце
В понедельник, 7 июня, в Калужской области ожидается солнечная погода. При этом местами возможны кратковременные дожди.
Утром температура воздуха составит около +15 градусов, днем – до +20, вечером – около +17.
Влажность воздуха будет повышаться до 90%.
По народным приметам, дождь 7 июня - хорошая примета, сулящая теплое лето, урожай хлеба и грибов. Цветет рябина - хлеб уродится, на рябине мало цветов - осень будет долгой, много росы - к обильному урожаю.
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