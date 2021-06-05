Дожди вернутся в Калужскую область на выходных

В субботу, 5 июня, в Калужской области ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь.

Утром температура воздуха составит около +13 градусов, днем – до +21, вечером – около +15.

Ожидаются порывы ветра до 5 м/с.

В православной церкви 5 июня празднуют обретение мощей святителя Леонтия Ростовского. Традиционно в этот день высаживались последние огурцы, а потому святого в народе прозвали «огуречник».

По народным приметам, если пчелы кружат возле цветущей рябины, а вокруг муравейника много муравьев, то ближайшие дни будут теплыми и солнечными. А если 5 июня обильно цветет боярышник, то предстоящая зима будет морозной.