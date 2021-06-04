В Калужской области потеплеет перед выходными

В пятницу, 4 июня, в Калужской области ожидается теплая и ясная погода.

Утром синоптики прогнозируют около +16 градусов, днем – до +21, вечером – в районе +18.

Порывы северо-восточного ветра могут достигать 6 м/с. Влажность воздуха составит около 50%.

В православной церкви 4 июня вспоминают святого мученика Василиска. В народе имя святого связывали с цветами васильками и называли дату «Васильковым днем». Запрещалось в этот день что-либо сеять, считалось, что вместо урожая могли вырасти одни голубые цветы.

По народным приметам, если 4 июня погода стоит жаркая, то зима будет морозная и ясная, а если идет дождь - снежная и теплая. Днем дует северный ветер - ближайшие дни будут без осадков. Солнечную и теплую погоду также предсказывают громко квакающие лягушки и ночные песни соловья.