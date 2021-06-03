В Калужской области прогнозируют ясную и теплую погоду

В четверг, 3 июня, в Калужской области прогнозируется ясная и теплая погода.

Утром синоптики обещают в Калуге около +15.

Днем воздуха прогреется до +20.

Вечером – в районе +15.

Местами возможны порывы ветра до 6 м/с.

В православной церкви 3 июня вспоминает святых Константина и Елену. В народе Елену называли Аленой, а поскольку это имя было созвучно со словом лен, то в этот день было принято его сеять.

По народным приметам, в этот день можно прислушаться к кузнечикам. Если вечером они громко и активно стрекочут, то ближайшие дни будут теплыми и солнечными.