В Калужской области прогнозируют ясную и теплую погоду
В четверг, 3 июня, в Калужской области прогнозируется ясная и теплая погода.
Утром синоптики обещают в Калуге около +15.
Днем воздуха прогреется до +20.
Вечером – в районе +15.
Местами возможны порывы ветра до 6 м/с.
В православной церкви 3 июня вспоминает святых Константина и Елену. В народе Елену называли Аленой, а поскольку это имя было созвучно со словом лен, то в этот день было принято его сеять.
По народным приметам, в этот день можно прислушаться к кузнечикам. Если вечером они громко и активно стрекочут, то ближайшие дни будут теплыми и солнечными.
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