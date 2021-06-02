В Калужской области потеплеет до +20

В среду, 2 июня, в Калужской области ожидается ясная погода. Осадков не ожидается.

Утром температура воздуха составит около +12 градусов.

Днем – до +20. Порывы ветра – до 6 м/с.

Вечером – около +15.

В православной церкви 2 июня вспоминают мучеников Фалалея, Александра и Астерия.

По народным приметам, если 2 июня летает много пчел, то скоро пойдет дождь. А если вечером на траве много росы, то на следующий день будет солнечно. Существует и примета, которая помогает узнать погоду на все лето.

Считается, что если 2 июня идет дождь, то все лето будет жарким и солнечным.