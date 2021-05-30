Калужскую область ждет похолодание в последние дни мая

В воскресенье, 30 мая, в Калужской области вновь ожидаются дожди. Синоптики прогнозируют также похолодание и усиление северо-восточного ветра.

Утром температура воздуха составит около +10 градусов. Днем – до +12. Вечером – около +9.

В Калуге возможны порывы ветра до 7 м/с.

По народным приметам, холод и дождь 30 мая говорили о том, что летом будут грады. Если дует холодный ветер с севера - лето будет с холодным ветром.