Калужскую область ждет похолодание в последние дни мая
В воскресенье, 30 мая, в Калужской области вновь ожидаются дожди. Синоптики прогнозируют также похолодание и усиление северо-восточного ветра.
Утром температура воздуха составит около +10 градусов. Днем – до +12. Вечером – около +9.
В Калуге возможны порывы ветра до 7 м/с.
По народным приметам, холод и дождь 30 мая говорили о том, что летом будут грады. Если дует холодный ветер с севера - лето будет с холодным ветром.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!