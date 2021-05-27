В Калужской области прогнозируют дождливую погоду
В Калужской области в ближайшие дни ожидаются дожди, предупреждают синоптики.
В четверг, 27 мая, осадки возможны в течение всего дня.
Утром в Калуге будет около +15 градусов, днем – до +20, вечером – около +13. Слабый ветер.
27 мая православная церковь почитает память святого Исидора, которого в народе прозвали Сидор Огуречник, так как наступала пора высаживать огурцы.
По народным приметам, если днем резко похолодало, то и лето будет холодным, а если весь день идет дождь, то лето будет жарким.
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