В Калужскую область вернутся дожди

Со среды, 26 мая, и до конца месяца в Калужской области каждый день вероятны дожди, сообщают синоптики.

Утром в среду будет ясно, до +20.

Днем воздух прогреется до +23. Но к вечеру небо могут затянуть тучи, высока вероятность осадков.

26 мая православные христиане почитают память святой Гликерии Новгородской. В народе ее прозвали Лукерьей Комарницей - считалось, что в это время как раз просыпаются комары. Увидеть сегодня много комаров - к счастью и большому урожаю ягод и грибов, считалось в народе.

По приметам, если 26 мая появилось много комаров, значит установилась хорошая и теплая погода. А если комаров нет, то в мае дождей не будет.