В Калужской области прогнозируют солнечную погоду
Во вторник, 25 мая, в Калужской области ожидается солнечная погода.
Утром синоптики прогнозируют около +15.
Днем воздуха прогреется до +20.
Вечером – около +13.
Осадков в Калуге не ожидается.
Православные христиане 25 мая вспоминают святого Епифания.
По народным приметам, если утром 25 мая заря ярко-красная, это к жаркому и засушливому лету. Если утро ясное и безветренное, то лето будет сухим и жарким, а если идет дождь, то и летом будут частые осадки.
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