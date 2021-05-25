В Калужской области прогнозируют солнечную погоду

Во вторник, 25 мая, в Калужской области ожидается солнечная погода.

Утром синоптики прогнозируют около +15.

Днем воздуха прогреется до +20.

Вечером – около +13.

Осадков в Калуге не ожидается.

Православные христиане 25 мая вспоминают святого Епифания.

По народным приметам, если утром 25 мая заря ярко-красная, это к жаркому и засушливому лету. Если утро ясное и безветренное, то лето будет сухим и жарким, а если идет дождь, то и летом будут частые осадки.