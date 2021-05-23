В Калужской области прогнозируют дожди

В воскресенье, 23 мая, в Калужской области ожидается пасмурная погода

Утром – около +15, днем – до +18. Высока вероятность дождя.

Порывы ветра будут достигать 4-5 м/с.

По народным приметам, если небо 23 мая весь день закрывают кучевые облака, то ближайшие дни будут солнечными и теплыми. Птицы поют до утра - к дождю. Дует ветер во время дождя - ожидай хорошей погоды. Долгий дождь предвещает ненастное лето.